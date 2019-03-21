Рост реальных зарплат россиян ушел в минус

Росстат упрекнули в необъективности подсчета доходов россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реальные располагаемые доходы россиян в январе 2019 года снизились на 1,3% по отношению к январю прошлого года. Также в минус ушел и рост реальных зарплат россиян. Об этом сообщил «Коммерсант», противопоставив информацию данным Росстата.

«В январе 2019 года реальные располагаемые доходы [россиян] снизились на 1,3% в годовом выражении и продолжали падать и в феврале. С учетом же сезонности среднемесячный прирост реальной зарплаты за январь—февраль 2019 года был слабо отрицательным — минус 0,3%», — пишет издание со ссылкой на источник, близкий к руководству Росстата. Статистическое ведомство, напротив, сообщало, что в январе годовая динамика составила 1,1%, а в феврале — плюс 0,7%.

В октябре зарплаты бюджетников поднимут на 4,3%. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминает «Утро.ру».

Ранее сообщалось, что правительство и Минэкономразвития разошлись в методологии подсчета реальных доходов населения. Глава министерства Максим Орешкин заявил, что Росстат (находится под контролем ведомства) изменит систему измерения. Экономист Денис Рикша отметил, что переход на новый способ определения доходов россиян скроет истинное положение дел, передает «Национальная служба новостей».