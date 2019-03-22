Дело тюменских VIP-браконьеров рассмотрят в другом регионе Урала

Дело находится в производстве у следователей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Дело тюменских VIP-браконьеров, которые застрелили шесть беременных косуль, будет рассматриваться исключительно в Курганской области. Информацию о фигурантах дела и их количестве не разглашают. Об этом в разговоре с корреспондентом «URA.RU» рассказала пресс-секретарь УМВД по Курганской области Елена Радаева.

«В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Лица, причастные к совершению преступления, установлены. Мы не разглашаем, кто является фигурантом дела и каково их количество. Всю информацию, касающуюся дела, мы не разглашаем в интересах следствия», — сказали в пресс-службе.

Планируется, что в суд дело будет передано в течение месяца. Сейчас оно находится в производстве следователей СУ УМВД России по Курганской области.

Ранее «URA.RU» писало, что 20 февраля полицейские задержали машину, в которой находились тюменцы Виталий Красноштанов, Дмитрий Очиров (директор ООО «Тюменьтехнострой»), Виталий Маковчук и еще один неустановленный мужчина. В автомобиле было обнаружено шесть убитых беременных косуль. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело.

После инцидента Красноштанов вышел из партии «Единая Россия», в региональный полит совет которой входил. Также стало известно, что он числился помощником вице-спикера Виктора Рейна.