В день выборов Порошенко пообещал «продолжить рвать путы Москвы»

Президент Украины Петр Порошенко напомнил гражданам страны, что договор о дружбе с Россией утрачивает силу в понедельник, 1 апреля. Об этом в день президентских выборов он написал на своей странице в Facebook.
Порошенко сообщил, что, согласно его обещанию, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенный между двумя странами в 1997 году, прекратит свое действие 1 апреля. «Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы», — написал действующий глава страны. Кроме того, Порошенко обвинил Россию в том, что она «так и не сумела отвергнуть свои имперские амбиции».
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был заключен 31 мая 1997 года. Этот документ регламентировал отношения государств и предполагал стратегическое партнерство. Договор прекратит свое действие по инициативе украинских властей.
Напомним, 31 марта на Украине стартовал первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом для Украины. Действующий лидер страны Петр Порошенко баллотируется на второй срок.