Трамп указал на исчезновение главной преграды между Россией и США

Трамп старается дружить с Россией
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что преграда на пути установления дружеских отношений с Россией в виде расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера «мертва».
«Мы стараемся, чтобы у нас [с Россией] были хорошие отношения», — сказал Трамп. «Было сложно достигнуть этого из-за охоты на ведьм, которая теперь мертва», — добавил он. «Охотой на ведьм» президент США назвал расследование о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году, пишет агентство Nation News.
Разбирательство на эту тему вел Мюллер в течение двух лет. Однако он так и не нашел доказательств «сговора» между Кремлем и Трампом. После чего спецпрокурор подал в отставку, напоминает