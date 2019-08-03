02 августа 2019

Трамп указал на исчезновение главной преграды между Россией и США

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Трамп старается дружить с РоссиейФото: официальный сайт Президента РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что преграда на пути установления дружеских отношений с Россией в виде расследования экс-спецпрокурора Роберта Мюллера «мертва».

«Мы стараемся, чтобы у нас [с Россией] были хорошие отношения», — сказал Трамп. «Было сложно достигнуть этого из-за охоты на ведьм, которая теперь мертва», — добавил он. «Охотой на ведьм» президент США назвал расследование о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году, пишет агентство Nation News.

Разбирательство на эту тему вел Мюллер в течение двух лет. Однако он так и не нашел доказательств «сговора» между Кремлем и Трампом. После чего спецпрокурор подал в отставку, напоминает Life.ru.

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