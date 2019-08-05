Музыкант Кортнев заступился за Шахрина, которого затравили в соцсетях

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вступился перед россиянами за лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Уроженца Екатеринбурга ранее затравили в соцсетях из-за выступления на фестивале «Шашлык Live», проходящего одновременно с несанкционированными митингами в Москве.
«Я совершенно согласен с Шахриным, что человек вправе сам решать, куда ему идти и что делать», — приводит позицию Кортнева деловое издание «ВЗГЛЯД». Кортнев отметил, что тоже выступил бы на фестивале, «если бы не сочувствовал так сильно» митингующим.
По словам музыканта, с критикой в сторону уральца выступили те, кто «мало что соображает» и не пытается понять, какими мотивами руководствовался Шахрин. «У каждого человека есть выбор — идти есть шашлык в парке или идти на баррикады», — добавил Кортнев.
Ранее Шахрин пожаловался на травлю в соцсетях из-за выступления на «Шашлык Live», который организовала мэрия Москвы в парке Горького 3 августа. В то же время в столице проходил незаконный митинг. На музыканта ополчились пользователи соцсетей с оскорбительными комментариями. Отвечая хейтерам, музыкант не смог сдержать эмоций и отметил, что все происходящее — «интернет-террор», передает «