Музыкант Кортнев заступился за Шахрина, которого затравили в соцсетях

Алексей Кортнев призвал уважать право выбора каждого человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев вступился перед россиянами за лидера группы «Чайф» Владимира Шахрина. Уроженца Екатеринбурга ранее затравили в соцсетях из-за выступления на фестивале «Шашлык Live», проходящего одновременно с несанкционированными митингами в Москве.

«Я совершенно согласен с Шахриным, что человек вправе сам решать, куда ему идти и что делать», — приводит позицию Кортнева деловое издание «ВЗГЛЯД». Кортнев отметил, что тоже выступил бы на фестивале, «если бы не сочувствовал так сильно» митингующим.

По словам музыканта, с критикой в сторону уральца выступили те, кто «мало что соображает» и не пытается понять, какими мотивами руководствовался Шахрин. «У каждого человека есть выбор — идти есть шашлык в парке или идти на баррикады», — добавил Кортнев.