В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В рамках встречи будут обсуждаться ситуации в Сирии, на Украине, а также другие вопросы. Акцент будет сделан на сирийских делах, поскольку ситуация в Идлибе продолжает оставаться напряженной», — рассказал представитель Кремля, общаясь с журналистами. Песков подчеркнул озабоченность президента в связи с активностью террористов в Идлибе.
Пресс-секретарь отметил, что Россия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, которых объединяют развитые торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество. «Реализуются большие сделки в плане ВТС и продолжаются поставки С-400, что является очень прочной основой для взаимодействия», — уточнил Песков.
Ранее президент Турции объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии, напоминает «
Провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии, уточняет «Ридус». Кроме вооруженной оппозиции, в регионе базируются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».