В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана

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Клипарт. Сайт президента России, путин владимир, эрдоган реджеп тайип
Президенты России и Турции обсудят ситуацию в СирииФото: официальный сайт Президента России kremlin.ru
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Война в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии на встрече в Москве. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В рамках встречи будут обсуждаться ситуации в Сирии, на Украине, а также другие вопросы. Акцент будет сделан на сирийских делах, поскольку ситуация в Идлибе продолжает оставаться напряженной», — рассказал представитель Кремля, общаясь с журналистами. Песков подчеркнул озабоченность президента в связи с активностью террористов в Идлибе.

Пресс-секретарь отметил, что Россия и Турция являются близкими партнерами и союзниками, которых объединяют развитые торгово-экономические отношения и военно-техническое сотрудничество. «Реализуются большие сделки в плане ВТС и продолжаются поставки С-400, что является очень прочной основой для взаимодействия», — уточнил Песков.

Ранее президент Турции объявил о начале новой военной операции на северо-востоке Сирии, напоминает «Федеральное агентство новостей». Ожидается, что она позволит уничтожить курдские вооруженные отряды на крупном участке сирийской территории вдоль турецкой границы. 19 августа МИД Сирии сообщил, что турецкая бронетехника нарушила границу страны.

Провинция Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии, уточняет «Ридус». Кроме вооруженной оппозиции, в регионе базируются боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

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