В Донецке местные дети присягнули на верность главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денису Пушилину. Соответствующее видео разместил в своем аккаунте в Twitter украинский журналист Денис Казаньский.
На размещенных журналистом кадрах можно разглядеть, как дети с факелами произносят клятву, в которой говорят, что клянутся служить Донецкой народной республике. Также они сообщают, что их сердце навечно «принадлежит России», и что они не хотят возвращаться на Украину.
Украинский журналист уточнил, что текст клятвы произносит руководитель центрального исполкома «Донецкая республика» Алексей Муратов, который, по данным Казаньского, якобы на данный момент является гражданином России (никаких доказательств этому представитель СМИ не приводит).
Ранее Пушилин рассказал журналистам о том, что в настоящее время порядка 3 тысяч жителей самопровозглашенной ДНР уже получили российские паспорта, еще более 15 тысяч заявлений находится на рассмотрении. По его словам, еще более 22 тысяч человек были «проконсультрованы», то есть обращались в миграционные органы, но по тем или иным причинам до подачи заявления дело не дошло. Глава республики подчеркнул, что решение президента России Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства жителям ДНР стало неожиданностью для Донбасса.
Дети в ОРДЛО присягают на верность Пушилину.— Денис Казанський (@den_kazansky) 8 сентября 2019 г.
Текст клятвы «в Украину не вернусь» произносит, разумеется, гражданин России - Алексей Муратов.
Крепко там люди мозгами едут, конечно. pic.twitter.com/WgLJQuxsnP