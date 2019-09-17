Госдума отреагировала на изменение правил ухода в отпуск в России

Инициатива об изменении правил ухода в отпуск для россиян пока находится на стадии обсуждения и соответствующий законопроект Госдума не принимала. С соответствующим заявлением выступил депутат нижней палаты парламента Гаджимет Сафаралиев.
«У нас много чего пишут журналисты. Сейчас бездонный Интернет — что угодно писать могут. У нас инициатива вносится — и уже пишут, что ее приняли. Но касательно этой новости с отпусками — понятно, что идет цифровизация, что многие вопросы будут решаться по-другому», — рассказал народный избранник РБК. По его словам, в ближайшее время правила ухода в отпуск в России кардинальных изменений точно не претерпят, а все возможные коррективы в любом случае будут носить лишь уточняющий характер.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в случае принятия вышеупомянутой инициативы россияне смогут уволиться через электронное заявление и получить отпускные за три рабочих дня. После вступления изменений в силу сотрудник той или иной компании сможет подать заявление об отпуске или увольнении в электронном виде. Однако такая возможность появится не у всех. В частности, в тексте законодательной инициативы говорится о том, что условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре сотрудника со своим работодателем, отмечает агентство Nation News. Если этого сделано не было, то для работника продолжают действовать прежние правила ухода в отпуск и увольнения.