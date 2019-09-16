Россияне будут по-новому уходить в отпуска и увольняться

Россияне смогут уволиться через электронное заявление и получить отпускные за три рабочих дня. Изменения в Трудовом кодексе РФ начнут действовать с 1 октября.
Сотрудник сможет подать заявление об отпуске или увольнении в электронном виде. Однако такая возможность появится не у всех. «Условия об электронном документообороте должны быть обязательно прописаны в трудовом договоре с работодателем», — поясняет «
С 1 октября работодатель должен будет выплачивать отпускные за три дня до отпуска. В случае экстренного отпуска сотруднику должны будут выплатить отпускные в течение трех дней после подачи заявления.
Ранее «URA.RU» писало, что в России обсуждают возможность введения четырехдневной рабочей недели. В ближайшее время в Минтруде должны обсудить эксперимент по введению «четырехдневки» на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности.