Власти поставили точку в вопросе о переименовании Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что вопрос о переименовании республики рассматриваться не будет Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Обсуждение темы изменения названия Республики Крым стоит прекратить. С соответствующим заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», — написал руководитель региона на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». По мнению Аксенова, дискуссия о том, правильно ли называть Крым Тавридой, должна проходить лишь в научном сообществе. Политикам и общественным деятелям Крыма и всей России данный вопрос обсуждать не следует, полагает он.

Ранее с инициативой дать полуострову второе историческое название — Таврида — выступил глава региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус. Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал идею, а глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал ее «пустыми хлопотами». Позднее инициативу прокомментировала и депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, заявившая, что подобные вопросы обязательно должны обсуждаться с гражданами.

«Таврикой», «Тавридой» и «Таврией» древние греки называли южный берег Крыма, а в Средневековье это название использовалось для всего Крыма. «Тавридой» Крым назывался после его присоединения к России вплоть до 1920-х годов.