Названо условие, при котором можно будет перейти на четырехдневную рабочую неделю

Чтобы перейти на «четырехдневку», нужно увеличить производительность труда, считают в «ЛУКОЙЛе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Перейти на четырехдневную рабочую неделю можно будет после увеличения производительности труда на 30 процентов. Такое мнение высказал старший вице-президент «ЛУКОЙЛа» Азат Шамсуаров на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Для того, чтобы начать такую дискуссию, сначала нужно поднять производительность труда на 30 процентов. Все говорят про восьмичасовой рабочий день, а у нас он — с 8 утра и до 8 вечера. Это не дискуссии на форуме, это серьезный бизнес, который требует присутствия 24 часа 7 дней в неделю», — сказал он.

Член правления ПАО «СИБУР холдинг» Михаил Карисалов затруднился дать точный прогноз по этому поводу. «Я так никогда не работал. Это интересная идея. Мне сложно делать прогнозы, но такая трансформация возможна», — сказал он.

Эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю, напомним, может пройти на Урале на предприятиях Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также в Пермском крае. Заместитель министра экономического развития РФ Петр Засельский говорил, что в ближайшие дни Министерство труда обсудит эксперимент по переходу на «четырехдневку».

Тюменский нефтегазовый форум, напомним, проходит с 17 по 19 сентября, в нем в том числе участвуют компании из ХМАО и ЯНАО.