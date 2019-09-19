В Раде предложили «пойти на жертвы» ради мира в Донбассе

Депутат Рады Даниил Гетманцев призвал решать конфликт только переговорами Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Киев должен пойти на жертвы, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе, считает председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что уладить ситуацию на востоке страны можно только с помощью переговоров. Гетманцев уточнил, что у Киева нет шансов закончить войну силовым путем. «Давайте не успокаивать себя иллюзиями. Если уже зазывать решать это таким путем, то делать нужно все в окопе, а не здесь», — цитирует «Утро.ру» депутата.

Гетманцев раскритиковал идею о присвоении Донбассу особого статуса, которую предлагали жители региона. По мнению депутата, такой шаг будет означать непосредственную федерализацию страны, а это, в свою очередь, приведет к распаду Украины, передает «Национальная служба новостей».

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко обвинил Россию в срыве переговоров по Донбассу. Он заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский был готов встретиться с лидерами Франции, Германии и РФ, чтобы обсудить военный конфликт в регионе, но Москва не смогла принять участие, чем сорвала переговоры.