В США вступились за российских «Свидетелей Иеговы»

Глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус обеспокоена в связи с арестом членов организации «Свидетели Иеговы» (деятельность запрещена на территории РФ) в Саратове. Об этом она завила на своей странице в Twitter.
«Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шестерых „Свидетелей Иеговы“ за их мирную религиозную деятельность», — говорится в сообщении. Также Ортэгус призвала Россию уважать право своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить обвинения членов секты в экстремизме.
Ленинский районный суд Саратова признал шестерых членов «Свидетелей Иеговы» виновными по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и назначил им наказание от 2 лет до 3 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.
В феврале в Сургуте силовики задержали членов запрещенной организации «Свидетелей Иеговы», которые осуществляли незаконную деятельность с июля 2017 года на Урале. Секта вербовала местных жителей ХМАО, пишет агентство Nation News. Позже арестованные пожаловались, что следователи пытали их для получения нужной информации. В сентябре США ввели санкции против руководителя следственного отдела Сургута Владимира Ермолаева и старшего следователя отдела Степана Ткача, передает телеканал 360. Теперь силовикам и их родственникам запрещен въезд на территорию США.