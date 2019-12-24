Из-за повышения цены на водку люди перестанут смеяться на выступлениях юмористов, считает Иван Ургант Фото: Василий Гришин © URA.RU

В новом выпуске «Вечернего Урганта» Иван Ургант пошутил над зрителями и артистами шоу «Уральских пельменей». Телеведущий связал успех выступлений юмористов с ценами на водку.

Ургант рассказал, что с 1 января в России поднимут цену на водку: с 215 до 230 рублей за 0,5 литра. Телеведущий пошутил, что из-за этого зрители теперь не будут смеяться на концертах уральских юмористов. «Люди перестанут смеяться на концертах «Уральских пельменей», люди перестанут выступать на концертах «Уральских пельменей», — сказал Ургант.

Ранее стали появляться слухи о прощальном туре уральского коллектива, который должен состояться в ближайшие годы. Информация могла появиться на фоне длительного конфликта с бывшим директором «Уральских пельменей» Сергеем Нетиевским, а также после того, как шоу Юлия Михалкова. Однако директор коллектива Сергей Исаев заявил, что никакого прощального тура не планируется, а на выступлениях артистов всегда полные залы.