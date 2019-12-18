«Уральские пельмени» прокомментировали слухи о прощальном туре

Сергей Исаев заявил, что в ближайшие годы у «Уральских пельменей» прощальный тур не планируется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники шоу «Уральские пельмени» отреагировали на информацию в СМИ о своем прощальном туре. С официальным опровержением выступил директор коллектива Сергей Исаев в своем профиле в Instagram.

«Официально заявляю, что никакого прощального тура у „Уральских пельменей“ в ближайшие годы не планируется», — написал Сергей Исаев. По его словам, туры проекта проходят с аншлагами, и после каждого концерта «Пельмени» с удовольствием фотографируются со своими поклонниками и раздают автографы. Также Исаев напомнил о ближайших концертах, которые пройдут в Санкт-Петербурге и Москве.

Слухи о прощальном туре «Уральских пельменей» могли возникнуть на фоне их конфликта с экс-директором коллектива Сергеем Нетиевским, который длится с 2015 года. Также поклонники проекта обсуждают уход Юлии Михалковой и еще двух участников шоу — Андрея Рожкова и Вячеслава Мясникова. Однако, по словам участников «Уральских пельменей», контракт не продлен только с Михалковой, а остальные участники до сих пор вместе, но работают только на концертах в Москве и Екатеринбурге.