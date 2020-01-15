В МГУ раскрыли, при каком условии в России наступит холодная зима

В этом году зима еще может стать холодной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России еще может похолодать, но только в том случае, если изменится давление. Так считает заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.

По его словам, система, при которой сохраняется низкое давление и поступает теплый воздух, — проявление планетарных волн в атмосфере. «Они перемещаются, и, возможно, эта система еще передвинется, а мы попадем на ее другую сторону. Тогда и обрушатся холодные потоки», — рассказал Кислов агентству Nation News.

Ранее и. о. глaвы Гидрометцентрa РФ Роман Вильфанд предположил, что в Россию пришла по-европейски теплая зима из-за того, что воздушные массы с Атлантики препятствуют восточно-сибирскому антициклону, напоминает «Национальная служба новостей». Во второй половине зимы он спрогнозировал неоднородный температурный режим.