19 января 2020

США пытаются выбить «Газпром» и «Ямал СПГ» из Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа., газ
«Газпром» потерял долю рынка, уступив ее производителям сжиженного природного газаФото: media.gazprom-neft.ru

В 2019 году «Газпром» сократил долю поставок на рынке Евросоюза с 45% до 42,5%. Аналитики прогнозируют продолжение этой тенденции и обострение конкуренции с проектами по производству сжиженного природного газа (СПГ) в США, сообщает газета «Коммерсант».

«Именно газ из США быстрее других занимал долю на европейском рынке в 2019 году», — пишет издание. Первое место по экспорту сжиженного природного газа в Европу занял Катар, который в 2019 году поставил 29,5 млрд топлива. На второй строчке расположилась Россия.

США заняли третье место, поставив 17,5 млрд кубометров газа на европейский рынок. Однако Штаты сильнее всех нарастили поставки — в целых пять раз за год. Отмечается, что также в 2020 году в Америке должны быть открыты новые проекты по производству СПГ. В связи с этим ожидается, что американский газ будет занимать еще большую долю рынка.

Общая доля поставок «Газпрома» и «Новатэка» в импорт газа в Европу в 2019 году составила 47%. При этом «Газпром» потерял долю рынка, уступив ее производителям сжиженного природного газа, в том числе «Новатэка», передает телеканал 360. В это же время поставки проектов «Новатэка» («Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк») выросли примерно в 3,3 раза до 20,8 млрд кубометров после регазификации.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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