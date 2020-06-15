Новости кризиса 14 июня. России грозит возвращение в советскую эпоху, на граждан потратят миллиарды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме
В Москве отмечен рост потребительских трат из-за отложенного спроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Падение цен на нефть марки Brent снизило свои обороты после пятничного обвала ниже 37 долларов за баррель. Сейчас она торгуется по 37,7 доллара (-2,66%). Нефть марки WTI также показывает снижение. Теперь она стоит 34,99 (-3,5%).

Вслед за ценами на нефть снизился и курс рубля. Доллар по отношению к российской валюте вырос до 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).

Что происходит в России?

В ближайшие полтора года для преодоления кризиса государство планирует потратить на развитие инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020—2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд руб.). Отмечается, что «вертолетных» денег ждать не стоит.

В Москве после снятия части ограничений отметился заметный рост активности малого и среднего бизнеса в сегментах развлечений, культуры и спорта (+148%). Эксперты связывают рост потребительских трат и оживление экономики с отложенным во время карантина спросом.

Что происходит в мире?

Аналитики Bloomberg Economics считают, что высокий уровень безработицы в США может остаться навечно. Новые вакансии появляются медленнее, чем исчезают старые. Глава Национального экономического совета Белого дома считает, что экономика страны начала восстанавливаться. Он считает, что во второй половине 2020 года будет зафиксирован 20% экономический рост, а безработица упадет.

Власти Франции направили около 500 миллиардов евро для поддержки экономики в период кризиса. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что это было сделано для сохранения рабочих мест.

Прогнозы и мнения экспертов

Стоимость нефти марки Urals будет колебаться между 35 и 50 долларами за баррель. Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что это позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США. Он отметил, что курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей.

Идея лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении минимальной зарплаты на уровне 30 тысяч рублей подверглась серьезной критике. Такая зарплата может привести к массовой безработице и серьезному удару по экономике России. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что малый и средний бизнес не сможет официально выплачивать 30 тысяч рублей и ему придется уволить часть сотрудников. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что воплощение идеи Жириновского приведет к возвращению России во времена СССР и отказу от рыночной экономики.

Доходы россиян упадут во втором и третьем квартале, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. Он объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.

Обзор новостей об экономическом кризисе и советы, как выйти из него без потерь. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...