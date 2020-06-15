Падение цен на нефть марки Brent снизило свои обороты после пятничного обвала ниже 37 долларов за баррель. Сейчас она торгуется по 37,7 доллара (-2,66%). Нефть марки WTI также показывает снижение. Теперь она стоит 34,99 (-3,5%).
Вслед за ценами на нефть снизился и курс рубля. Доллар по отношению к российской валюте вырос до 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).
Что происходит в России?
В ближайшие полтора года
В Москве после снятия части ограничений отметился заметный рост активности малого и среднего бизнеса в сегментах развлечений, культуры и спорта (+148%). Эксперты связывают рост потребительских трат и оживление экономики с отложенным во время карантина спросом.
Что происходит в мире?
Аналитики Bloomberg Economics считают, что высокий уровень безработицы в США может остаться навечно. Новые вакансии появляются медленнее, чем исчезают старые. Глава Национального экономического совета Белого дома считает, что экономика страны
Власти Франции направили около
Прогнозы и мнения экспертов
Стоимость нефти
Идея лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении минимальной зарплаты на уровне 30 тысяч рублей подверглась серьезной критике. Такая зарплата может привести к массовой безработице и серьезному удару по экономике России. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что малый и средний бизнес не сможет официально выплачивать 30 тысяч рублей и ему придется уволить часть сотрудников. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что воплощение идеи Жириновского приведет к возвращению России во времена СССР и отказу от рыночной экономики.
Доходы россиян упадут во втором и третьем квартале, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. Он объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.
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