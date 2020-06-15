В Москве отмечен рост потребительских трат из-за отложенного спроса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Падение цен на нефть марки Brent снизило свои обороты после пятничного обвала ниже 37 долларов за баррель. Сейчас она торгуется по 37,7 доллара (-2,66%). Нефть марки WTI также показывает снижение. Теперь она стоит 34,99 (-3,5%).

Вслед за ценами на нефть снизился и курс рубля. Доллар по отношению к российской валюте вырос до 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).

Что происходит в России?

В ближайшие полтора года для преодоления кризиса государство планирует потратить на развитие инфраструктуры (более 2 трлн рублей за 2020—2021 годы), импортозамещение (более 1 трлн), поддержку граждан (более 700 млрд) и отдельных секторов экономики (также свыше 700 млрд руб.). Отмечается, что «вертолетных» денег ждать не стоит.

В Москве после снятия части ограничений отметился заметный рост активности малого и среднего бизнеса в сегментах развлечений, культуры и спорта (+148%). Эксперты связывают рост потребительских трат и оживление экономики с отложенным во время карантина спросом.

Что происходит в мире?

Аналитики Bloomberg Economics считают, что высокий уровень безработицы в США может остаться навечно. Новые вакансии появляются медленнее, чем исчезают старые. Глава Национального экономического совета Белого дома считает, что экономика страны начала восстанавливаться . Он считает, что во второй половине 2020 года будет зафиксирован 20% экономический рост, а безработица упадет.

Власти Франции направили около 500 миллиардов евро для поддержки экономики в период кризиса. Президент страны Эмманюэль Макрон заявил, что это было сделано для сохранения рабочих мест.

Прогнозы и мнения экспертов

Стоимость нефти марки Urals будет колебаться между 35 и 50 долларами за баррель. Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко считает, что это позволит сдерживать экспансию сланцевой нефти из США. Он отметил, что курс доллара к концу текущего года опустится до 66 рублей.

Идея лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении минимальной зарплаты на уровне 30 тысяч рублей подверглась серьезной критике. Такая зарплата может привести к массовой безработице и серьезному удару по экономике России. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что малый и средний бизнес не сможет официально выплачивать 30 тысяч рублей и ему придется уволить часть сотрудников. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов полагает, что воплощение идеи Жириновского приведет к возвращению России во времена СССР и отказу от рыночной экономики.

Доходы россиян упадут во втором и третьем квартале, считает советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов. Он объяснил, что процент снижения доходов будет зависеть от роста безработицы и ослабления рубля.

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