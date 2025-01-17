В Петербурге эвакуировали почти 1000 человек после звонка из США

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Взрывчатые устройства не обнаружили (архивное фото)
Взрывчатые устройства не обнаружили (архивное фото) Фото:

В Петербурге из-за ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и американские телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Сообщалось о минировании 16 образований и одного объекта торговли. По решению администрации, на двух объектах провели эвакуацию людей», — передает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция решила осмотреть помещения.

На месте происшествия не были обнаружены взрывчатые вещества или взрывные устройства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Петербурге из-за ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и американские телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Сообщалось о минировании 16 образований и одного объекта торговли. По решению администрации, на двух объектах провели эвакуацию людей», — передает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция решила осмотреть помещения. На месте происшествия не были обнаружены взрывчатые вещества или взрывные устройства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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