В Петербурге эвакуировали почти 1000 человек после звонка из США

В Петербурге из-за ложного сообщения о минировании, полученного полицией через электронную почту и американские телефонные номера из США, было эвакуировано 755 человек. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Сообщалось о минировании 16 образований и одного объекта торговли. По решению администрации, на двух объектах провели эвакуацию людей», — передает MK.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Полиция решила осмотреть помещения.
На месте происшествия не были обнаружены взрывчатые вещества или взрывные устройства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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