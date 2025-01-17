Где в Москве искупаться в проруби на Крещение в 2025 году

Крещенские купания в Москве традиционно пройдут 18 и 19 января. Специалисты подготовили более сорока безопасных площадок в разных округах города. Где можно окунуться в проруби в Москве и правила купания — в материале URA.RU.
Как подготовили купели
Места для купания будут оснащены деревянными настилами и спусками с противоскользящей поверхностью, а также снабжены поручнями, сообщили на сайте Комплекса городского хозяйства Москвы. На территории будут доступны спасательные средства.
Для комфорта горожан вблизи майн и купелей обустроят парковки, пункты для обогрева и питания, а также туалеты и раздевалки. Безопасность на территории будут обеспечивать сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы, полиция и медицинские работники. Они будут находиться на дежурстве 18 и 19 января.
У каждой майны и купели установят информационные щиты с указанием схем движения общественного транспорта и правил поведения во время купаний. Места для купания были заранее осмотрены сотрудниками пожарно-спасательного гарнизона, при этом особое внимание уделялось безопасности дна водоемов. Спасатели будут сопровождать граждан к местам для крещенских купаний и контролировать соблюдение правил безопасности.
Правила купания в проруби
Погружение в ледяную воду является серьезным испытанием для здоровья, поэтому следует избегать таких процедур при наличии простуды и иных ослаблений организма, сообщили на сайте МЧС России. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями. Строго запрещается заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Это может спровоцировать не только ускоренную потерю тепла, но и создать дополнительную нагрузку на сердце.
Начинающим не рекомендуется погружаться в воду с головой или проводить в ней много времени. Перед тем как окунуться, необходимо прогреться, выполнив несколько упражнений. После выхода из воды следует тщательно вытереться полотенцем. Для похода на купание стоит взять с собой, помимо купального наряда, термос с горячим чаем, теплые носки и одежду для быстрого переодевания после выхода из воды.
Погода на Крещение в Москве
По данным Гидрометцентра, в ночь на Крещение в Москве температура воздуха будет варьироваться от минус трех до нуля градусов. В дневное время термометры покажут до двух градусов тепла. Ожидаются кратковременные осадки. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что отсутствие заморозков — ожидаемое явление. По его словам, это связано со стабильностью атмосферных процессов, которые гонят атлантический воздух на значительную глубину Евразийского континента. Он отметил, что практически на всей средней полосе европейской территории России, от Пскова до Казани, на крещенскую ночь ожидается нулевая температура.
Список мест для купания в Москве
Во всех административных округах Москвы, за исключением Центрального и Юго-Восточного, будут созданы площадки для проведения крещенских купаний. В этом году количество таких мест было сокращено из-за неблагоприятных погодных условий. В отличие от прошлого года, когда для праздника Крещения было оборудовано более 200 купелей, в 2025 году их будет открыто всего 42. Места для купания будут открыты для всех желающих с 18:00 18 января до 18:00 19 января.
Северный административный округ
- Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевскмй переулок, дом 6-8;
- Северный административный округ.
Северо-Восточный административный округ
- Останкинский пруд напротив храма Живоначальной Троицы по адресу 1-я;
- Останкинская ул., д. 7, стр. 2.
Восточный административный округ
- озеро Святое, ул. Оранжерейная, д. 18;
- Терлецкие пруды, Свободный пр-т, д. 9;
- купель «Вернисаж в Измайлово», Измайловское ш., 73ж.
Южный административный округ
- Верхний Царицынский пруд, ул. Дольская, д. 1;
- пруд «Бекет», Загородное ш., вл. 2;
- пруды «Борисовские», ул. Борисовские пруды, вл. 2.
Юго-Западный административный округ
- Большой Воронцовский пруд, ул. Воронцовские пруды, д. 3;
- зона отдыха «Тропарево», ул. Академика Виноградова, д. 12;
- Черневский пруд (верхний), ул. Черневская, стр. 1;
- пруд № 4 на территории санатория «Узкое» РАН, ул. Профсоюзная, д. 123б.
Западный административный округ
- посёлок Рублево, ул. В. Ботылева, д. 41;
- Мещерский пруд (ул. Воскресенская, д. 3а);
- Филевская пойма, Филевский бульвар, д. 21;
- ГАУК ПКиО «Фили», ул. Большая Филевская, д. 40а.
Северо-Западный административный округ
- ландшафтный парк «Митино», ул. Барышиха, вл. 4;
- пруд в Рождествено, ул. Муравская (за храмом Рождества Христова);
- ПИП «Покровское-Стрешнево» (на реке Чернушке пруд № 4), Иваньковское шоссе, д. 3;
- ПКиО «Северное Тушино», ул. Свободы, д. 56;
- Строгинская пойма, ул. Твардовского, вл. 16, корп. 3;
- Кировская пойма, напротив дома 2 по ул. Исаковского;
- Малое бездонное озеро, ул. Таманская, д. 91;
- Карамышевская набережная, д. 13-15;
- «Яхт-порт «Алые паруса», ул. Авиационная, д. 79-1.
Зеленоград
- зона отдыха «Черное озеро»;
- зона отдыха «Озеро Школьное».
Новая Москва:
- р. Вороново, село Покровское, у храма Покрова Пресвятой Богородицы;
- р. Вороново, деревня Чернецкое, у часовни Иверской иконы Божией Матери;
- р. Вороново, деревня Товарищево, у храма Казанской иконы Божией Матери;
- р. Вороново, деревня Васюнино, д. 88, у храма Живоначальной Троицы;
- р. Внуково, деревня Большое Свинорье, д. 1, у храма Спаса Нерукотворного образа;
- р. Внуково, поселок ДСК Мичуринец, ул. Андрея Тарковского, д. 1, рядом с рекой Сетунь, Святой источник часовня-купель в честь иконы Божьей Матери Казанской;
- р. Внуково, Проектируемый проезд № 359, водоем напротив храма Иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»;
- р. Коммунарка, поселок Коммунарка, д. 22а, у храма Преображения Господня в п. Коммунарка;
- р. Коммунарка, поселок под. хозяйства Воскресенское, клуб-отель «Воскресенское», вблизи храма Живоначальной Троицы (водоем на территории клуб-отеля);
- р. Коммунарка, пос. завода Мосрентген, д. 1, вблизи храма Святой Живоначальной Троицы (средний пруд каскада прудов);
- Краснопахорский р., село Былово, пруд у храма Архангела Михаила и чуда его в Хонех;
- Краснопахорский р., село Ознобишино, у храма Живоначальной Троицы;
- р. Троицк, вблизи деревни Евсеево, часовня-купель блаженной Ксении Петербургской;
- Филимонковский р., деревня Кнутово, часовня-купель в честь Святителя Николая Чудотворца.
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