Суд продлил арест замглавы Генштаба Вадима Шамарина

Арест заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина продлен на три месяца, до 22 апреля. Это решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.
«Суд постановил оставить генерал-лейтенанта в СИЗО до 22 апреля», — сообщает газета «Известия». Шамарин, который участвует в процессе по видеоконференции, обвиняется в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей.
Адвокаты обвиняемого сообщили, что их подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки. Однако он согласился с обвинением только в отношении 19 миллионов рублей из общей суммы.
Вадим Шамари был задержан по подозрению в коррупции. В ходе обыска в его офисе были найдены улики, после чего его доставили на допрос в Главное военное следственное управление. Шамарин арестован за получение особо крупной взятки, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РАПСИ.
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