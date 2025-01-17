Суд продлил арест замглавы Генштаба Вадима Шамарина

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Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей
Шамарин признал вину в получении 19 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Арест заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина продлен на три месяца, до 22 апреля. Это решение вынес 235-й гарнизонный военный суд.

«Суд постановил оставить генерал-лейтенанта в СИЗО до 22 апреля», — сообщает газета «Известия». Шамарин, который участвует в процессе по видеоконференции, обвиняется в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей.

Адвокаты обвиняемого сообщили, что их подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки. Однако он согласился с обвинением только в отношении 19 миллионов рублей из общей суммы.

Вадим Шамари был задержан по подозрению в коррупции. В ходе обыска в его офисе были найдены улики, после чего его доставили на допрос в Главное военное следственное управление. Шамарин арестован за получение особо крупной взятки, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РАПСИ.

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Арест заместителя главы Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина продлен на три месяца, до 22 апреля. Это решение вынес 235-й гарнизонный военный суд. «Суд постановил оставить генерал-лейтенанта в СИЗО до 22 апреля», — сообщает газета «Известия». Шамарин, который участвует в процессе по видеоконференции, обвиняется в получении взятки на сумму 36 миллионов рублей. Адвокаты обвиняемого сообщили, что их подзащитный заключил досудебное соглашение со следствием и признал вину в получении взятки. Однако он согласился с обвинением только в отношении 19 миллионов рублей из общей суммы. Вадим Шамари был задержан по подозрению в коррупции. В ходе обыска в его офисе были найдены улики, после чего его доставили на допрос в Главное военное следственное управление. Шамарин арестован за получение особо крупной взятки, с применением меры пресечения в виде заключения под стражу, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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