Адвокатов Навального отправят в колонию

Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет адвокатов Алексея Навального (включен в список экстремистов Росфинмониторинга). Они обвиняются в участии в экстремистском сообществе.
«Алексею Липцеру (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Вадиму Кобзеву (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 5,5 лет, Игорю Сергунину (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости из здания суда.
Адвокаты были заключены под стражу в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты передавали информацию между руководителями и участниками экстремистского сообщества и Навальным, благодаря чему он продолжал осуществлять функции лидера данного сообщества. Другого адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск.
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