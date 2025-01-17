Адвокатов Навального отправят в колонию

Адвокатов Навального приговорили к срокам за участие в экстремистском сообществе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Адвокатов обвиняют в помощи экстремистской организации
Адвокатов обвиняют в помощи экстремистской организации Фото:

Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет адвокатов Алексея Навального (включен в список экстремистов Росфинмониторинга). Они обвиняются в участии в экстремистском сообществе. 

«Алексею Липцеру (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Вадиму Кобзеву (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 5,5 лет, Игорю Сергунину (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости из здания суда.

Адвокаты были заключены под стражу в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты передавали информацию между руководителями и участниками экстремистского сообщества и Навальным, благодаря чему он продолжал осуществлять функции лидера данного сообщества. Другого адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Петушинский суд Владимирской области приговорил к срокам от 3,5 до 5,5 лет адвокатов Алексея Навального (включен в список экстремистов Росфинмониторинга). Они обвиняются в участии в экстремистском сообществе.  «Алексею Липцеру (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. Вадиму Кобзеву (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 5,5 лет, Игорю Сергунину (включен в список экстремистов Росфинмониторинга) — на срок 3,5 года с отбыванием в колонии общего режима», — сообщает РИА Новости из здания суда. Адвокаты были заключены под стражу в октябре 2023 года. По данным следствия, адвокаты передавали информацию между руководителями и участниками экстремистского сообщества и Навальным, благодаря чему он продолжал осуществлять функции лидера данного сообщества. Другого адвоката Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...