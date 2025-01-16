16 января 2025

Германия не смогла найти, откуда взять миллиарды евро для Украины

Tagesschau: в Германии раздор из-за непонимания, где взять деньги для Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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В Германии не знают, где взять деньги для помощи Украине
В Германии не знают, где взять деньги для помощи Украине Фото:

В Германии разгорелись споры относительно финансирования дополнительной помощи Украине. На повестке дня стоит вопрос о выделении еще трех миллиардов евро на военную поддержку Киева. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Украина должна получить еще три миллиарда евро от Германии в этом году на военную помощь. Для этого в Бундестаге есть большинство. Но как будет профинансирована сумма? По этому поводу нет согласия», — пишет издание Tagesschau.

Вопрос о дополнительном финансировании военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро вызвал разногласия в немецком правительстве. Канцлер Олаф Шольц заблокировал инициативу министров иностранных дел и обороны, несмотря на их планы по ускорению помощи перед выборами.

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В Германии разгорелись споры относительно финансирования дополнительной помощи Украине. На повестке дня стоит вопрос о выделении еще трех миллиардов евро на военную поддержку Киева. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau. «Украина должна получить еще три миллиарда евро от Германии в этом году на военную помощь. Для этого в Бундестаге есть большинство. Но как будет профинансирована сумма? По этому поводу нет согласия», — пишет издание Tagesschau. Вопрос о дополнительном финансировании военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро вызвал разногласия в немецком правительстве. Канцлер Олаф Шольц заблокировал инициативу министров иностранных дел и обороны, несмотря на их планы по ускорению помощи перед выборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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