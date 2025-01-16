Германия не смогла найти, откуда взять миллиарды евро для Украины

В Германии разгорелись споры относительно финансирования дополнительной помощи Украине. На повестке дня стоит вопрос о выделении еще трех миллиардов евро на военную поддержку Киева. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.
«Украина должна получить еще три миллиарда евро от Германии в этом году на военную помощь. Для этого в Бундестаге есть большинство. Но как будет профинансирована сумма? По этому поводу нет согласия», — пишет издание Tagesschau.
Вопрос о дополнительном финансировании военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро вызвал разногласия в немецком правительстве. Канцлер Олаф Шольц заблокировал инициативу министров иностранных дел и обороны, несмотря на их планы по ускорению помощи перед выборами.
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