«Молдовагаз» признал исторический долг в 709 млн долларов перед «Газпромом»»

АО «Молдовагаз», контрольный пакет акций которого принадлежит российской компании «Газпром», признало наличие долга перед «Газпромом» в размере 709 млн долларов. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления молдавской компании Вадим Чебан.
«На данном этапе есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность „Молдовагаз“ перед „Газпромом“ ... в сумме 709 млн долларов», — рассказал Чебан молдавскому телеканалу TV8. Он подчеркнул, что долг зарегистрирован в бухгалтерском учете и остается непогашенным.
По его словам, «Газпром» имеет все основания требовать его оплаты, особенно учитывая наличие решения Московского коммерческого арбитражного суда о взыскании задолженности. Чебан отметил, что, кроме данной суммы, больше долгов перед российской компанией нет.
1 января 2025 года «Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию. Решение было связано с неуплатой долгов. Молдавский премьер Дорин Речан заявлял, что страна не признает долг в размере 709 млн долларов, несмотря на то что его погашение было условием для продолжения поставок, писал «Царьград».
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