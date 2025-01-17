В Париже попытались раскритиковать РФ за наведение ПВО на вражеский самолет

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Российские средства ПВО засекли французский самолет-разведчик над Балтикой
Российские средства ПВО засекли французский самолет-разведчик над Балтикой Фото:

Франция считает «агрессивным и неприемлемым» наведение российских средств ПВО на ее самолет-разведчик над Балтийским морем. Такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

«Самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны РФ. Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал Лекорню на своей странице в соцсети X. Он охарактеризовал подобные действия как «агрессивные и неприемлемые».

Самолет, находившийся в воздухе около пяти часов, также подвергся радиоэлектронному противодействию. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи охарактеризовал инцидент как «довольно серьезный».

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Франция считает «агрессивным и неприемлемым» наведение российских средств ПВО на ее самолет-разведчик над Балтийским морем. Такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню. «Самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны РФ. Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал Лекорню на своей странице в соцсети X. Он охарактеризовал подобные действия как «агрессивные и неприемлемые». Самолет, находившийся в воздухе около пяти часов, также подвергся радиоэлектронному противодействию. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи охарактеризовал инцидент как «довольно серьезный».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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