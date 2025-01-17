В Париже попытались раскритиковать РФ за наведение ПВО на вражеский самолет

Франция считает «агрессивным и неприемлемым» наведение российских средств ПВО на ее самолет-разведчик над Балтийским морем. Такое заявление сделал министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.
«Самолет морской разведки Atlantique 2 подвергся попытке устрашения со стороны РФ. Он осуществлял патрулирование в международном воздушном пространстве над Балтийским морем в рамках операции НАТО и был засвечен радаром наведения системы ПВО С-400», — написал Лекорню на своей странице в соцсети X. Он охарактеризовал подобные действия как «агрессивные и неприемлемые».
Самолет, находившийся в воздухе около пяти часов, также подвергся радиоэлектронному противодействию. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи охарактеризовал инцидент как «довольно серьезный».
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