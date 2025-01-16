Защитившая музей ГУЛАГа Лихачева ушла с поста директора ГМИИ Пушкина

Гендиректор Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина Елизавета Лихачева написала заявление об увольнении. Об этом стало известно СМИ.
«Лихачева покинет пост», — говорится в материале издания. По информации «Коммерсанта», ее заменит глава Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО Ольга Галактионова.
По данным СМИ, представление нового гендиректора коллективу учреждения пройдет 17 января. На вопросы о причинах своего ухода Лихачева не ответила.
Ранее стало известно о временном закрытии музея ГУЛАГа. Учреждение приостановило работу 14 ноября из-за нарушения правил пожарной безопасности. Тогда Лихачева назвала произошедшее глупостью и указала на странные обстоятельства закрытия музея. По ее словам, решение приняли люди, которые «не понимают, что они делают».
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