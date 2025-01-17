Юшков: Россия может начать закупать газ для Приднестровья в Европе

Россия, вероятно, начнет закупать газ для непризнанной республики Приднестровье на спотовом рынке через посредников, которые затем будут направлять энергопродукты нуждающейся территории. Об этом сообщил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Вероятно, закупка газа будет осуществляться в Юго-Восточной Европе на спотовом рынке через посредническую компанию, которая потом направит голубое топливо приднестровским структурам», — уточнил Юшков в разговоре с «Ридусом». Он также предположил, что при согласии Молдавии газ может поставляться по Трансбалканскому газопроводу.
В Приднестровье престал поступать газ после того, как Украина запретила транзит российских энергоресурсов через свою страну. Власти региона считают, что долг со стороны Молдавии перед российским «Газпромом» также повлиял на прекращение транзита. В Кремле отмечали также, что Россия готова помочь республике с газом.
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