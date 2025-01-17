В Москве опасаются вспышки опасных штаммов свиного гриппа

Московские специалисты прогнозируют вспышку свиного гриппа, причем с проявлением именно опасных штаммов — вируса А(H1N1)09 и гриппа В. Об этом сообщает Mash.
«Новую вспышку свиного гриппа прогнозируют московские специалисты. Самые опасные штаммы — вирус А(H1N1)09 и грипп В. Их активность выросла за последний месяц, и уже пять человек из разных регионов РФ погибли. Они были не привиты. Больницы и поликлиники усиливают дезинфекцию помещений», — передают авторы канала.
Вирус А(H1N1)09 представляет значительную угрозу из-за высокого риска развития серьезных осложнений, включая пневмонию. Наиболее уязвимыми категориями населения являются лица с хроническими заболеваниями, пожилые люди и дети. По словам журналистов, от штамма свиного гриппа уже скончались пятеро человек в Ульяновской, Московской, Новосибирской, Воронежской областях и Забайкальском крае.
В начале января в России начали опасаться распространения метапневмовируса, вспышки которого отмечаются в Китае. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что рисков распространения в РФ данного заболевания нет.
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