Еще одна страна захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Румыния готова стать местом для переговоров между Россией и Украиной при изменении политической ситуации в стране. Об этом сообщила евродепутат и лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ. По ее мнению, Бухарест может сыграть ключевую роль в установлении мира в регионе.
«Я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров. Румыния могла бы выступить посредником между Россией и Украиной (в случае изменения политической ситуации в Румынии после выборов. — ред.), чтобы прекратить военные действия между двумя государствами и установить мир в регионе», — сказала Шошоакэ. Ее слова приводят «Известия».
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Сразу несколько стран выразили желание принять у себя мировых лидеров, передает 360.ru. Среди них: Словакия, Сербия, Швейцария и другие.
Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о скорой встрече Путина и Трампа пока рано. Он добавил, что обсуждения о проведении переговоров могут пройти только после инаугурации последнего.
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