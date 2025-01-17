Еще одна страна захотела стать площадкой для переговоров по Украине

Евродепутат Шошоакэ: Румыния могла бы выступить посредником между РФ и Украиной
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Предоставить площадку для проведения переговоров между Россией и Украиной согласились сразу несколько европейских стран
Предоставить площадку для проведения переговоров между Россией и Украиной согласились сразу несколько европейских стран Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Румыния готова стать местом для переговоров между Россией и Украиной при изменении политической ситуации в стране. Об этом сообщила евродепутат и лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ. По ее мнению, Бухарест может сыграть ключевую роль в установлении мира в регионе.

«Я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров. Румыния могла бы выступить посредником между Россией и Украиной (в случае изменения политической ситуации в Румынии после выборов. — ред.), чтобы прекратить военные действия между двумя государствами и установить мир в регионе», — сказала Шошоакэ. Ее слова приводят «Известия».

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Сразу несколько стран выразили желание принять у себя мировых лидеров, передает 360.ru. Среди них: Словакия, Сербия, Швейцария и другие. 

Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о скорой встрече Путина и Трампа пока рано. Он добавил, что обсуждения о проведении переговоров могут пройти только после инаугурации последнего. 

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Румыния готова стать местом для переговоров между Россией и Украиной при изменении политической ситуации в стране. Об этом сообщила евродепутат и лидер партии S.O.S Romania Диана Шошоакэ. По ее мнению, Бухарест может сыграть ключевую роль в установлении мира в регионе. «Я считаю, что Бухарест лучше всего подходит для проведения этих переговоров. Румыния могла бы выступить посредником между Россией и Украиной (в случае изменения политической ситуации в Румынии после выборов. — ред.), чтобы прекратить военные действия между двумя государствами и установить мир в регионе», — сказала Шошоакэ. Ее слова приводят «Известия». Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Сразу несколько стран выразили желание принять у себя мировых лидеров, передает 360.ru. Среди них: Словакия, Сербия, Швейцария и другие.  Тем не менее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о скорой встрече Путина и Трампа пока рано. Он добавил, что обсуждения о проведении переговоров могут пройти только после инаугурации последнего. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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