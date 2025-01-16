На Зеленского предложили завести уголовное дело: главное об СВО за 16 января

Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук призвал завести уголовное дело на главу страны Владимира Зеленского, утверждая, что тот подстрекает к насильственным действиям против политических деятелей. Главное об СВО на Украине на 16 января — в материале URA.RU.
Уголовное дело на Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины обвинил Владимира Зеленского в призывах к насилию против местных политиков. Артем Дмитрук в своем telegram-канале, реагируя на недавний визит Зеленского в Варшаву 15 января, призвал привлечь украинского лидера к ответственности.
Продвижение у Курахово
Российские военные продвинулись западнее и южнее Курахово. За сутки ВС РФ освободили свыше 13 квадратных километров территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он уточнил, что в районе Авдеевки (западнее Курахово) солдаты российской армии заняли свыше шести квадратный километров, а в районе села Янтарное (южнее Курахово, вдоль реки Сухие Ялы) — порядка семи квадратных километров.
Удары по Белгородской области
Атака по населенным пунктам
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали четыре приграничных населенных пункта в Белгородской области. об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. От обстрелов пострадали села Графовка, Репяховка, в Шебекинском округе под удар попали в села Новая Таволжанка и Ржевка.
В Репяховке из-за удара ВСУ поврежден инфраструктурный объект связи. В Графовке пострадали ангар предприятия и линия электропередачи. Также из-за атаки было повреждено уличное освещение.
В деревне Новая Таволжанка в результате падения артиллерийского снаряда произошло повреждение хозяйственных построек и ограждений на территории четырех частных хозяйств. В деревне Ржевка в ходе артиллерийского обстрела в пяти домах были разрушены окна и крыши, а также пострадали две хозяйственные постройки и два легковых автомобиля.
Взрыв шахты под Красноармейском в ДНР
ВСУ подорвали один из стволов шахты в Красноармейске на западе от Донецка. Они сделали это из-за опасений, что ВС РФ обойдут их позиции, используя подземные тоннели, сообщает The New York Times.
Российские военные подошли к горным выработкам на два километра. Именно тогда ВСУ предположили, что ВС РФ могут захватить шахту и использовать ее тоннели для того, чтобы обойти украинские оборонительные рубежи, передает Пятый канал. Теперь на месте шахты «одни камни».
Визит Стармера на Украину
Помощь Великобритании
Великобритания намерена ежегодно выделять Украине военную помощь в размере 3,6 млрд долларов. Об этом сообщил глава Украины на пресс-конференции по итогам визита в Киев британского премьер-министра Кира Стармера. Зеленский также сообщил, что Украина ожидает в 2025 году получить от Великобритании помощь на сумму 6,6 миллиарда долларов, включая средства, полученные от замороженных российских активов.
Киев получил новую мобильную систему ПВО
Стармер заявил о передаче Украине новой мобильной системы ПВО. По утверждению британского премьер-министра, характеристики данной системы «отвечают требованиям Украины».
«Хирургические» удары по Украине
Европейский союз заявил, что удары России по украинским энергетическим объектам имеют «хирургическую» точность. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на пресс-конференции. Она добавила, что Брюссель продолжит оказывать поддержку Украине.
Новый российский дрон «Князь Вандал»
Российские инженеры из Новгородской области разработали инновационный ударный беспилотник «Князь Вандал Новгородский». Новый аппарат уже успел проявить себя на поле боя, заявил глава региона Андрей Никитин. По его словам, за короткий период времени дрон уничтожил военную технику НАТО на сумму свыше 300 миллионов долларов.
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