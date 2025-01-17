В Госдуме ответили, заблокируют ли Steam в РФ вслед за Discord

В Госдуме исключили возможность блокировки онлайн-магазина компьютерных игр Steam в России. Депутат Антон Немкин сообщил, что такая мера не планируется.
«Блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует», — написал Немкин в своем telegram-канале. Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Steam.
Проблемы в работе сервиса затронули пользователей по всему миру, однако это, по словам депутата, не связано с каким-либо намерением блокировать сервис в РФ. Немкин призвал не распространять непроверенные слухи.
Роскомнадзор в октябре 2024 года заблокировал мессенджер Discord в России из-за нарушения законодательства. Разработчики программы распространяли запрещенные сообщения.
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