В Госдуме ответили, заблокируют ли Steam в РФ вслед за Discord

Депутат Немкин сообщил, что блокировка Steam в России не планируется
© Служба новостей «URA.RU»
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Немкин опроверг информацию о блокировке Steam в России, назвав ее недостоверной
Немкин опроверг информацию о блокировке Steam в России, назвав ее недостоверной Фото:

В Госдуме исключили возможность блокировки онлайн-магазина компьютерных игр Steam в России. Депутат Антон Немкин сообщил, что такая мера не планируется.

«Блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует», — написал Немкин в своем telegram-канале. Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Steam.

Проблемы в работе сервиса затронули пользователей по всему миру, однако это, по словам депутата, не связано с каким-либо намерением блокировать сервис в РФ. Немкин призвал не распространять непроверенные слухи.

Роскомнадзор в октябре 2024 года заблокировал мессенджер Discord в России из-за нарушения законодательства. Разработчики программы распространяли запрещенные сообщения.

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В Госдуме исключили возможность блокировки онлайн-магазина компьютерных игр Steam в России. Депутат Антон Немкин сообщил, что такая мера не планируется. «Блокировать Steam в России никто не планировал и не планирует», — написал Немкин в своем telegram-канале. Ранее Роскомнадзор зафиксировал сбой в работе Steam. Проблемы в работе сервиса затронули пользователей по всему миру, однако это, по словам депутата, не связано с каким-либо намерением блокировать сервис в РФ. Немкин призвал не распространять непроверенные слухи. Роскомнадзор в октябре 2024 года заблокировал мессенджер Discord в России из-за нарушения законодательства. Разработчики программы распространяли запрещенные сообщения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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