Стала известна дальнейшая судьба танкера «Волгонефть-239», который лежит на морском дне

Утонувший танкер «Волгонефть-239» утилизируют или отправят в другой порт
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Скорее всего, танкер утилизируют (архивное фото)
Скорее всего, танкер утилизируют (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
На Кубани ввели режим ЧС после разлива мазута в Черном море

Танкер «Волгонефть-239», утонувший в Черном море, могут утилизировать или отправить в другой порт. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.

«Первый вариант — утилизация танкера. Второй — буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна», — сказал Чернов. Его слова передает официальный telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

Он подчеркнул, что все же самая реалистичная судьба судна — утилизация на месте крушения. Причиной тому — сложности при проверке и осмотре технической составляющей танкера.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что отходы с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. Для этого на Кубани уже организовали две площадки для утилизации мазута.

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Танкер «Волгонефть-239», утонувший в Черном море, могут утилизировать или отправить в другой порт. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов. «Первый вариант — утилизация танкера. Второй — буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна», — сказал Чернов. Его слова передает официальный telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края. Он подчеркнул, что все же самая реалистичная судьба судна — утилизация на месте крушения. Причиной тому — сложности при проверке и осмотре технической составляющей танкера. Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что отходы с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. Для этого на Кубани уже организовали две площадки для утилизации мазута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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