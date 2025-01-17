Стала известна дальнейшая судьба танкера «Волгонефть-239», который лежит на морском дне

Танкер «Волгонефть-239», утонувший в Черном море, могут утилизировать или отправить в другой порт. Об этом сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.
«Первый вариант — утилизация танкера. Второй — буксировка в другой порт. Но это если позволит техническое состояние судна», — сказал Чернов. Его слова передает официальный telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.
Он подчеркнул, что все же самая реалистичная судьба судна — утилизация на месте крушения. Причиной тому — сложности при проверке и осмотре технической составляющей танкера.
Ранее «Национальная служба новостей» сообщила, что отходы с танкера «Волгонефть-239» откачают до конца января. Для этого на Кубани уже организовали две площадки для утилизации мазута.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.