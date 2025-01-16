16 января 2025

На Украине поймали попытавшегося сбежать из страны россиянина

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Уроженца Пензы пограничники задержали при попытке покинуть Украину
Уроженца Пензы пограничники задержали при попытке покинуть Украину Фото:

Украинские пограничники задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Словакии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Сотрудники Чопского пограничного отряда задержали 36-летнего мужчину возле границы между Украиной и Словакией. Как он сам пояснил, он употребил алкоголь, после чего произошел конфликт с местными жителями в одном из сел Закарпатской области, и он „пошел наугад“ в сторону Словакии», — говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины.

Также в пограничной службе добавили, что осенью 2024 года миграционная служба приняла решение о принудительном высылке россиянина из Украины. В течение нескольких месяцев он находился в пункте временного размещения для иностранцев, а после этого незаконно проживал в Прикарпатье.

Пограничная служба сообщила, что мужчину вскоре депортируют из страны. На основании фотографии его паспорта, он жил в Пензе и получил документ в Железнодорожном районе этого города.

Ранее украинцы призывного возраста пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись от пограничников в куче мусора. Но на блокпосту сотрудники погранслужбы обнаружили беглецов, сообщает телеканал 360.

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Украинские пограничники задержали гражданина России, который пытался незаконно пересечь границу и попасть на территорию Словакии. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. «Сотрудники Чопского пограничного отряда задержали 36-летнего мужчину возле границы между Украиной и Словакией. Как он сам пояснил, он употребил алкоголь, после чего произошел конфликт с местными жителями в одном из сел Закарпатской области, и он „пошел наугад“ в сторону Словакии», — говорится в заявлении Госпогранслужбы Украины. Также в пограничной службе добавили, что осенью 2024 года миграционная служба приняла решение о принудительном высылке россиянина из Украины. В течение нескольких месяцев он находился в пункте временного размещения для иностранцев, а после этого незаконно проживал в Прикарпатье. Пограничная служба сообщила, что мужчину вскоре депортируют из страны. На основании фотографии его паспорта, он жил в Пензе и получил документ в Железнодорожном районе этого города. Ранее украинцы призывного возраста пытались пересечь границу с Румынией, спрятавшись от пограничников в куче мусора. Но на блокпосту сотрудники погранслужбы обнаружили беглецов, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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