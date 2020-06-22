22 июня 2020

ЦБ заставит банки сделать ипотеку доступнее

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , жилье, недвижимость, квартиры, ипотека
ЦБ планирует снизить коэффициент риска Фото: Алексей Андронов © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

В России могут смягчить регулирование выдачи ипотеки через снижение коэффициентов риска. Соответствующие изменения содержатся в проекте Центробанка.

«Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта Базель III», — цитирует РИА «Новости» представителей ЦБ.

Отмечается, что внедрение новой шкалы коэффициентов риска поможет высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд рублей. Новое предложенное ЦБ изменение расширит возможности банков по выдаче ипотеки, повысит ее рентабельность и будет способствовать снижению процентных ставок.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, ставка составила 6,5% годовых, передает Nation News. Директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил URA.RU, что снижение ключевой ставки по ипотеке и высокий спрос на нее может привести росту цен на жилье. Такой исход возможен в случае отсутствия роста предложений на рынке недвижимости. В настоящий момент просрочка по ипотечным кредитам в России с начала 2020 года увеличилась более чем на 12% и достигла рекордных 86 млрд рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Дом Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...