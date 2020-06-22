ЦБ заставит банки сделать ипотеку доступнее

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о программе льготной ипотеки. В соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, ставка составила 6,5% годовых, передает Nation News. Директор федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов заявил URA.RU, что снижение ключевой ставки по ипотеке и высокий спрос на нее может привести росту цен на жилье . Такой исход возможен в случае отсутствия роста предложений на рынке недвижимости. В настоящий момент просрочка по ипотечным кредитам в России с начала 2020 года увеличилась более чем на 12% и достигла рекордных 86 млрд рублей.

Отмечается, что внедрение новой шкалы коэффициентов риска поможет высвободить капитал банков по действующим ипотечным кредитам в сумме около 300 млрд рублей. Новое предложенное ЦБ изменение расширит возможности банков по выдаче ипотеки, повысит ее рентабельность и будет способствовать снижению процентных ставок.

«Банк России планирует установить более низкие значения коэффициентов риска по ипотечным кредитам по сравнению с действующей шкалой в рамках реализации стандарта Базель III», — цитирует РИА «Новости» представителей ЦБ.

В России могут смягчить регулирование выдачи ипотеки через снижение коэффициентов риска. Соответствующие изменения содержатся в проекте Центробанка.

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно