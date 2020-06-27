27 июня 2020

В России начали отменять июльские туры за границу

© Служба новостей «URA.RU»
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Неясность в определении сроков отмены ограничений по коронавирусу повлияла на отмену туров Фото: Дарья Савкина © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Крупнейшие отечественные туроператоры начали отменять путешествия, запланированные на июль. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В условиях неопределенности с датами снятия ограничений, как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето», — говорится в сообщении. Отмечается, что операторы не надеются на возобновление полетов в ближайшее время и чтобы избежать рисков, аннулируют туры в июле.

Об отмене туров уже заявили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист», уточняет АТОР. Сообщается, что некоторые полеты будут приостановлены до конца месяца.

Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что Болгария, Греция, Чехия и Словакия могут оказаться среди стран, которые могут разрешить россиянам въезд. При этом Россия не попадет в список стран, для которых 1 июля откроются границы Евросоюза. Причина в неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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