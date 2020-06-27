В России начали отменять июльские туры за границу

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Ранее исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что Болгария, Греция, Чехия и Словакия могут оказаться среди стран, которые могут разрешить россиянам въезд . При этом Россия не попадет в список стран, для которых 1 июля откроются границы Евросоюза . Причина в неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Об отмене туров уже заявили ANEX Tour, PEGAS Touristik, TEZ Tour, Coral Travel и «Интурист», уточняет АТОР. Сообщается, что некоторые полеты будут приостановлены до конца месяца.

«В условиях неопределенности с датами снятия ограничений, как в России, так и в зарубежных странах, туроператоры вынуждены вновь корректировать свои планы на лето», — говорится в сообщении. Отмечается, что операторы не надеются на возобновление полетов в ближайшее время и чтобы избежать рисков, аннулируют туры в июле.

Крупнейшие отечественные туроператоры начали отменять путешествия, запланированные на июль. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Неясность в определении сроков отмены ограничений по коронавирусу повлияла на отмену туров Фото: Дарья Савкина © URA.RU

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