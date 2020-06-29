Названы самые востребованные профессии в России

Медицинские, педагогические и IT-специальности являются сейчас самыми востребованными в России. Об этом в понедельник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков во время совещания правительства РФ о ситуации на рынке труда.
«Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические», — приводит ТАСС слова министра, который так же добавил, что в IT-сфере на мировом рынке ценятся аналитики данных.
Отвечая на вопрос премьер-министра Михаила Мишустина о том, какие вузы демонстрируют самые высокие результаты по трудоустройству выпускников, Фальков назвал Московский государственный и Санкт-Петербургский государственный университеты, МГИМО, Высшую школу экономики, Финансовый университет, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Университет ИТМО и РАНХиГС.
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