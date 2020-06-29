29 июня 2020

Названы самые востребованные профессии в России

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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, доктор, скорая помощь, врач
Медицинские специальности являются наиболее востребованными в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медицинские, педагогические и IT-специальности являются сейчас самыми востребованными в России. Об этом в понедельник заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков во время совещания правительства РФ о ситуации на рынке труда.

«Наиболее востребованы специальности в области информационных технологий, медицинские специальности и направления и педагогические», — приводит ТАСС слова министра, который так же добавил, что в IT-сфере на мировом рынке ценятся аналитики данных.

Отвечая на вопрос премьер-министра Михаила Мишустина о том, какие вузы демонстрируют самые высокие результаты по трудоустройству выпускников, Фальков назвал Московский государственный и Санкт-Петербургский государственный университеты, МГИМО, Высшую школу экономики, Финансовый университет, МИСиС, Новосибирский государственный технический университет, Университет ИТМО и РАНХиГС.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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