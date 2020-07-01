Романа Ванюкова осудили на 11 лет за получение взяток
Все самые интересные и важные новости Курганской области за 30 июня в обзоре URA.RU:
В Шадринске коронавирус подтвердился у сотрудников администрации
- Двое из сотрудников администрации Шадринска госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
- Они сдали тесты сразу после того, как заметили симптомы ОРВИ и ожидали его результаты по домам.
- У людей, с которыми контактировали заболевшие, взяли анализ на коронавирус и отправили на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводится дезинфекция.
Власти решили не закрывать магазины торгующие «на розлив»
- Депутаты Курганской областной думы оставили в многоквартирных домах так называемые «наливайки», в которых продают слабоалкогольные напитки на розлив. Однако предпринимателям придется расширить или закрыть магазины, площадь которых меньше 45 кв. метров.
- Владельцы, которые все-таки решать закрыть торговую точку, смогут рассчитывать на помощь от правительства — им могут дать беспроцентный кредит на миллион рублей и предоставить другие торговые площади.
Бывшего курганского чиновника осудили за коррупцию
- Бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере.
- Кроме того, ему назначили штраф девять миллионов рублей и конфисковали имущество на пять миллионов 170 тысяч рублей.
- После отбытия наказания он не сможет занимать аналогичные должности пять лет.
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