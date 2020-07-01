30 июня 2020
29 июня 2020

Главное в Курганской области за 30 июня. Очаг COVID в администрации Шадринска, экс-губернатор получил большой срок за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по продлению ареста экс замгубернатора Ванюкова Романа. Курган, ванюков роман
Романа Ванюкова осудили на 11 лет за получение взяток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Все самые интересные и важные новости Курганской области за 30 июня в обзоре URA.RU:

В Шадринске коронавирус подтвердился у сотрудников администрации

  • Двое из сотрудников администрации Шадринска госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
  • Они сдали тесты сразу после того, как заметили симптомы ОРВИ и ожидали его результаты по домам.
  • У людей, с которыми контактировали заболевшие, взяли анализ на коронавирус и отправили на самоизоляцию. В администрации Шадринска проводится дезинфекция.

Власти решили не закрывать магазины торгующие «на розлив»

  • Депутаты Курганской областной думы оставили в многоквартирных домах так называемые «наливайки», в которых продают слабоалкогольные напитки на розлив. Однако предпринимателям придется расширить или закрыть магазины, площадь которых меньше 45 кв. метров.
  • Владельцы, которые все-таки решать закрыть торговую точку, смогут рассчитывать на помощь от правительства — им могут дать беспроцентный кредит на миллион рублей и предоставить другие торговые площади.

Бывшего курганского чиновника осудили за коррупцию

  • Бывшего замгубернатора Курганской области Романа Ванюкова приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере.
  • Кроме того, ему назначили штраф девять миллионов рублей и конфисковали имущество на пять миллионов 170 тысяч рублей.
  • После отбытия наказания он не сможет занимать аналогичные должности пять лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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