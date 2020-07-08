Отчуждение российских территорий хотят приравнять к экстремизму

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О внесении в Госдуму законопроекта об отчуждении территорий рассказал Павел Крашенинников Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Отчуждение территорий РФ предлагают приравнять к экстремизму. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Об этом заявил председатель рабочей группы по внесению поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

«В Госдуму внесен законопроект о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремистской деятельности», — цитирует его ТАСС.

За призывы к отчуждению территорий РФ предлагается наказывать штрафом до 300 тысяч рублей. Непосредственно за нарушение территориальной целостности предлагается лишать свободы на срок от шести до 10 лет. Положение о неотчуждаемости территорий России являлось одной из поправок в Конституцию РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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