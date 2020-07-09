Политолог: стоит ли политика за задержанием губернатора Фургала

Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала нет политических мотивов, считает член экспертного совета «Экспертного института социальных исследований» Олег Матвейчев. В разговоре с URA.RU он предположил, что если бы уголовное дело было последствием конфликта центров влияния, то вменяемая Фургалу статья была бы экономической.

«Понятно, что было бы проще завести дело, например, о хищениях из бюджета, — сказал агентству Матвейчев. — Здесь же, конечно, чистая уголовка. Если человек подозревается в куче заказных убийств, но победил кандидата от „Единой России“, его что, нужно простить и выдать лицензию на расстрел людей? Этот человек всегда был известен в Хабаровском крае, как криминальный тип. Когда он был депутатом Госдумы [с 2007 по 2018 год] он назначал лидеров преступных группировок своими помощниками».

Силовики задержали губернатора Хабаровского края 9 июля. Чиновника отправили в Москву, где суд выберет для него меру пресечения. Фургал подозревается в убийствах и покушении на убийство нескольких бизнесменов в 2004—2005 годах. В Следственном комитете задержание главы назвали работой по декриминализации Дальнего Востока. Пресс-секретарь хабаровского губернатора Надежда Томченко в разговоре с журналистами назвала случившееся «абсурдом».

Сергей Фургал выиграл губернаторские выборы в 2018 году, выдвинувшись от партии ЛДПР. В политической гонке Фургал сумел обойти в во втором туре члена высшего совета «Единой России» Светлану Орлову.

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