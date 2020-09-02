Выплаты приурочены к 75-летию победы в Великой Отечественной войне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. Льготы приурочены к 75-летию Победы.

«Путин подписал указ о распространении выплаты к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине», — передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Единовременная выплата к юбилею победы в Великой Отечественной войне ветеранам и всем приравненным к ним категориям составит 75 тысяч рублей.

К ним относятся инвалиды и участники войны, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы и вдовцы погибших инвалидов и участников войны. Кроме этого, труженикам тыла полагаются по 50 тысяч рублей, уточняется на сайте Пенсионного фонда России.

1 сентября Путин провел открытый онлайн-урок для российских школьников. Во время трансляции президент сообщил, что подвиг народа в Великую Отечественную войну никогда не должен быть забыт, передает «Национальная служба новостей».

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