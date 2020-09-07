60% россиян вновь готовы уйти в режим самоизоляции в случае второй волны COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 сентября, — 271-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 181-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки COVID-19 диагностирован у 203 118 человек по всему миру. Общее число инфицированных достигло 26 981 755. Об этом свидетельствует статистика университета Джонса Хопкинса. Выздороветь, по данным сервиса coronavirus-monitor, удалось уже 19 543 519 пациентам (+210 526), жертвами вируса стали 893 642 (+3 937).

Страной-лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты Америки, где соответствующий диагноз уже поставлен 6 460 250 американцам. Далее в рейтинге произошли небольшие изменения: Индия (4 202 562) обогнала Бразилию (4 137 606) по числу заболевших и встала на второе место. Россия по-прежнему занимает четвертую строчку с показателем 1 025 505.

Вакцина и лекарство

Производство вакцины на уровне 80 млн доз за год позволит справиться с эпидемией коронавируса в России к лету 2021 года, уверена разработчики препарата. Сейчас «Спутник V» признали успешной многие ученые мира, доказательством тому служит публикация об этом препарате в британском научном журнале The Lancet.

Заслуженный врач РФ Владимир Никифоров объяснил, чем опасен отказ от вакцинации во время пандемии. По его словам, если не сделать прививку от гриппа, то можно одновременно заразиться и коронавирусом. При этом врач и телеведущий Александр Мясников уверен: штрафовать отказавшихся от прививок не стоит, так как у людей должен быть выбор.

Президент США Дональд Трамп требует от органов здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса. Ранее президент США заявил, что препарат может пройти последние клинические испытания и быть готовым уже в следующем месяце.

Коронавирус в России

Впервые в сентябре число подтвержденных случаев коронавируса оказалось меньше, чем в предыдущий день. За прошедшие сутки — на утро 6 сентября — в России зарегистрировано 5 195 новых случаев заражения коронавирусом (на 10 меньшем, чем 5 сентября). Скончались за сутки 61 пациент, выздоровели — 2 823.

Президент России Владимир Путин считает, что пандемия COVID-19 не повлияла на жизнь россиян. По его словам, дистанционное обучение и телемедицина были и до пандемии. Однако, отметил он, ограничительные меры подтолкнули развитие этих направлений. При этом опрос показал, что более половины россиян (60%) вновь готовы уйти в режим самоизоляции и чуть меньше (45%) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса.

Тем временем в региональных школах уже начали фиксировать случаи распространения коронавируса. В Минпросвещения уточнили, что они единичные. Несмотря на это, с учеников не будут требовать справки об отсутствии COVID.

В российском союзе туриндустрии заявили, что россияне могут спокойно провести «бархатный сезон» в Краснодарском крае и Крыму, так как больших вспышек коронавируса на этих курортах не было. Сейчас количество отдыхающих на отечественных курортах Черного моря приближается к прошлогодним показателям.

Коронавирус в мире

Эксперт ВОЗ высоко оценил китайскую практику по борьбе с COVID-19. По его словам, китайские исследователи открыто поделились с международным сообществом последовательностью генома коронавируса нового типа на очень ранней стадии эпидемии и сделали многие важные научные открытия, которые были опубликованы в статьях на тему COVID-19.

Рацион питания оказывает воздействие на иммунитет, который, в свою очередь, влияет на тяжесть течения COVID-19. Как выяснили ученые из клиники берлинского университета имени Гумбольдта, те люди, кто чаще употребляет в пищу капусту и кисло-молочные продукты имеют больше шансов победить болезнь, чем те, кто придерживается средиземноморской диеты.