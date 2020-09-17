Скабеева призналась, что перенесла коронавирус

Телеведущая Ольга Скабеева вылечилась от коронавируса. Пост об этом она разместила в своем Instagram.
«Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно», — рассказала Скабеева. Она уточнила, что уже выздоровела и надеется на появление стойкого иммунитета к коронавирусу.
Скабеева отметила профессионализм лечащих врачей, которые ее поддерживали. Телеведущая призналась, что больше всего во время лечения ей не понравились уколы в живот. «Берегите себя, друзья. Носите перчатки и маски», — добавила она. Пользователи соцсети поддержали Скабееву и пожелали ей здоровья.
11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, напоминает «Федеральное агентство новостей». Препарат создали в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева подчеркнула, что россиянам необходимо прививаться от COVID-19, сообщает «Национальная служба новостей».