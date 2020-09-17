Скабеева призналась, что перенесла коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ольга Скабеева, скабеева ольга
Скабеева рассказала, что надеется на появление стойкого иммунитета к коронавирусу Фото: страница Ольги Скабеевой во Вконтакте
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущая Ольга Скабеева вылечилась от коронавируса. Пост об этом она разместила в своем Instagram.

«Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно», — рассказала Скабеева. Она уточнила, что уже выздоровела и надеется на появление стойкого иммунитета к коронавирусу.

Скабеева отметила профессионализм лечащих врачей, которые ее поддерживали. Телеведущая призналась, что больше всего во время лечения ей не понравились уколы в живот. «Берегите себя, друзья. Носите перчатки и маски», — добавила она. Пользователи соцсети поддержали Скабееву и пожелали ей здоровья.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, напоминает «Федеральное агентство новостей». Препарат создали в Центре имени Н.Ф. Гамалеи. Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева подчеркнула, что россиянам необходимо прививаться от COVID-19, сообщает «Национальная служба новостей».

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хочется сказать спасибо врачам! Эта фотография сделана во второй день моего законного отпуска. Будучи крайне дисциплинированным,- мой организм заболел именно во время долгожданных каникул (чтобы без отрыва от производства, видимо) 38,5. Горло. Насморк. И прочие коронавирусные симптомы. Одышки не было. Зато было довольно страшно) Больше всего мне не понравились уколы в живот. Зато понравились душеспасительные разговоры с моим лечащим доктором, который рассказывал, что коронавирус лечить научились. И в реанимации сейчас гораздо меньше людей, чем раньше. Так вот: меня вылечили и выписали! Спасибо большое врачам! Низкий поклон! Берегите себя, друзья. Носите перчатки и маски (хотя я их носила маниакально и что-то не помогло???????) Всем добра. Здоровья. А я надеюсь на большое количество антител. Прививка, видимо, мне теперь не нужна!

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva)

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...