26 сентября 2020

Спецназовца из РФ подозревают в покушении на президента Колумбии

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, спецоперация, спецназ, солдат
Доказательств готовившегося покушения Колумбия пока не представила (Архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Двух снайперов из России и Израиля заподозрили в подготовке покушения на колумбийского президента Ивана Дуке. Под ударом мог оказаться не только глава государства, но и его семья, подчеркнули в разведке Колумбии.

«В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь», — объясняет ТАСС со ссылкой на колумбийское издание RCN. Покушение готовилось и на семью Дуке.

В правительстве уточнили, что снайперы имеют гражданства Израиля и России. Один из них — спецназовец, пишет РИА «Новости». Службы безопасности Колумбии приведены в повышенную готовность. При этом никаких доказательств готовящегося покушения правительство страны не предоставило.

В августе в Беларуси от покушения спасли соперницу действующего президента Александра Лукашенко оппозиционерку Светлану Тихановскую. Глава государства заявил о предотвращении готовившегося нападения, сообщает телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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