Спецназовца из РФ подозревают в покушении на президента Колумбии

Двух снайперов из России и Израиля заподозрили в подготовке покушения на колумбийского президента Ивана Дуке. Под ударом мог оказаться не только глава государства, но и его семья, подчеркнули в разведке Колумбии.
«В настоящее время госорганы разрабатывают действия по защите президента и нейтрализации любых посягательств на его жизнь», — объясняет ТАСС со ссылкой на колумбийское издание RCN. Покушение готовилось и на семью Дуке.
В правительстве уточнили, что снайперы имеют гражданства Израиля и России. Один из них — спецназовец, пишет РИА «Новости». Службы безопасности Колумбии приведены в повышенную готовность. При этом никаких доказательств готовящегося покушения правительство страны не предоставило.
В августе в Беларуси от покушения спасли соперницу действующего президента Александра Лукашенко оппозиционерку Светлану Тихановскую. Глава государства заявил о предотвращении готовившегося нападения, сообщает телеканал «
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