В таможне прокомментировали скопление транспорта на границе с Казахстаном

ФТС: скоплений транспорта на въезд в РФ не зафиксировано
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скопление транспорта наблюдается только на выезд из РФ, рассказали в пресс-службе ФТС
Скопление транспорта наблюдается только на выезд из РФ, рассказали в пресс-службе ФТС Фото:

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали о ситуации на пропускном пункте на границе с Казахстаном. Отмечается скопление транспорта на выезд из РФ, когда на въезд скоплений не наблюдается. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращаем внимание, что в настоящее время наблюдается скопление ТС на выезд из РФ в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировано», — сообщило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что проверка товаров на границе проводится, в среднем, 8 минут, если документы перевозчика в порядке.

Ранее на российско-казахстанской границе уже фиксировались случаи усиленного контроля. В июне 2025 года на челябинском участке не пропустили грузовик с табачными отходами из-за нарушения фитосанитарных требований и несоответствия маршрута в документах. Тогда проверку проводили совместно Россельхознадзор, пограничники и таможенники, а груз был возвращен в Казахстан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали о ситуации на пропускном пункте на границе с Казахстаном. Отмечается скопление транспорта на выезд из РФ, когда на въезд скоплений не наблюдается. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства. «Обращаем внимание, что в настоящее время наблюдается скопление ТС на выезд из РФ в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировано», — сообщило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что проверка товаров на границе проводится, в среднем, 8 минут, если документы перевозчика в порядке. Ранее на российско-казахстанской границе уже фиксировались случаи усиленного контроля. В июне 2025 года на челябинском участке не пропустили грузовик с табачными отходами из-за нарушения фитосанитарных требований и несоответствия маршрута в документах. Тогда проверку проводили совместно Россельхознадзор, пограничники и таможенники, а груз был возвращен в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...