В таможне прокомментировали скопление транспорта на границе с Казахстаном

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали о ситуации на пропускном пункте на границе с Казахстаном. Отмечается скопление транспорта на выезд из РФ, когда на въезд скоплений не наблюдается. Информацию сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обращаем внимание, что в настоящее время наблюдается скопление ТС на выезд из РФ в Казахстан в связи с проведением дополнительных проверочных мероприятий казахстанской стороной. На въезд в РФ скоплений не зафиксировано», — сообщило ведомство в telegram-канале. Также отмечается, что проверка товаров на границе проводится, в среднем, 8 минут, если документы перевозчика в порядке.
Ранее на российско-казахстанской границе уже фиксировались случаи усиленного контроля. В июне 2025 года на челябинском участке не пропустили грузовик с табачными отходами из-за нарушения фитосанитарных требований и несоответствия маршрута в документах. Тогда проверку проводили совместно Россельхознадзор, пограничники и таможенники, а груз был возвращен в Казахстан.
