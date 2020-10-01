Канделаки набрала лишний вес и просит совета поклонников. Фото

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II Всемирный боксерский форум 2019. Екатеринбург, канделаки тина, портрет
Канделаки заявила, что хочет вернуться в прежнюю форму Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущая Тина Канделаки обнародовала фото, на котором она потолстела почти до неузнаваемости. Звезда поинтересовалась, как с этим бороться у поклонников в Instagram.

«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», — смеясь спрашивает Канделаки в соцсети. Многие поклонники телеведущей уверены, что это фото с каким-то фильтром.

Как девушке удалось резко набрать вес, она не уточнила. За день до этого Канделаки выкладывала фото, на котором нет никаких изменений фигуры. В сториз телеведущая тоже не выглядит потолстевшей.

Тина Канделаки регулярно показывает в соцсетях свои спортивные тренировки. 3 сентября ее за это раскритиковала телеведущая Ксения Собчак, пишет телеканал «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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