Телеведущая Тина Канделаки обнародовала фото, на котором она потолстела почти до неузнаваемости. Звезда поинтересовалась, как с этим бороться у поклонников в Instagram.
«Поправилась. Что делать? Спорт и силу воли не предлагать», — смеясь спрашивает Канделаки в соцсети. Многие поклонники телеведущей уверены, что это фото с каким-то фильтром.
Как девушке удалось резко набрать вес, она не уточнила. За день до этого Канделаки выкладывала фото, на котором нет никаких изменений фигуры. В сториз телеведущая тоже не выглядит потолстевшей.
Тина Канделаки регулярно показывает в соцсетях свои спортивные тренировки. 3 сентября ее за это раскритиковала телеведущая Ксения Собчак, пишет телеканал «
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