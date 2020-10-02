Дональда Трампа поместили в военный госпиталь из-за коронавируса Фото: The White House

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 октября, — 297-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 207-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 333 356, достигнув отметки в 34 797 070. Из них выздороветь удалось уже 26 035 602 пациентам (+223 414). Жертвами COVID-19 стали 1 037 243 человек (+8 543).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз соответствующий поставлен уже 7 546 122 американцам. Следом идут Индия (6 471 734) и Бразилия (4 882 231). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 194 643.

Вакцина и лекарство

Назначение врачами антибиотиков без необходимости приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, выработают устойчивость к этим препаратам, что снизит их эффективность даже при лечении других болезней. Об этом журналистам рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

В ближайшие дни в Венесуэле начнутся испытания российской вакцины «Спутник V», заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо. Первая партия препарата прибыла в Каракас в пятницу. В исследованиях примут участие две тысячи человек. После окончания испытаний власти страны запустят массовое производство .

Коронавирус в России

Главе Минтруда РФ Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой предложили предоставлять родителям учеников младших классов оплачиваемый отпуск на время каникул, введенных из-за пандемии. Автором инициативы стала депутат Госдумы Елена Строкова.

Если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, властям придется ужесточить ограничения, предупредила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. В Кремле, в свою очередь, говорят, что руководство страны пока не рассматривает возвращение к карантину. Против такого подхода выступает и ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович призвала воздержаться от жестких ограничений и сохранить социально-экономическую жизнь в стране.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов против компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь он будет действовать до 7 января. К этому времени, к слову, заболеваемость может снизиться, считает академик РАН Виталий Зверев. По его мнению, число заражений пойдет на спад при наступлении холодов. Однако сам по себе COVID останется в человеческой популяции навсегда, просто со временем станет не опаснее сезонных болезней. Но для этого может потребоваться несколько лет, говорит вирусолог Анатолий Альтштейн.

Коронавирус в мире

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания сдали положительный тест на COVID-19. У первой леди страны болезнь протекает в легкой форме. У американского лидера, по данным СМИ, кашель и температура. Его отвезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Перед этим глава государства опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Главными распространителями вируса являются дети и молодежь. К такому выводу пришли специалисты Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса. На эту аудиторию, как отмечается, приходится треть заражений, и именно она играет ключевую роль в передаче COVID-19 среди населения.