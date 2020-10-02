Сегодня, 3 октября, — 297-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 207-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
За последние сутки число зараженных в мире увеличилось на 333 356, достигнув отметки в 34 797 070. Из них выздороветь удалось уже 26 035 602 пациентам (+223 414). Жертвами COVID-19 стали 1 037 243 человек (+8 543).
Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз соответствующий поставлен уже 7 546 122 американцам. Следом идут Индия (6 471 734) и Бразилия (4 882 231). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 194 643.
Вакцина и лекарство
Назначение врачами антибиотиков без необходимости приведет к тому, что микробы начнут приспосабливаться, выработают устойчивость к этим препаратам, что снизит их эффективность даже при лечении других болезней. Об этом журналистам рассказал главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.
В ближайшие дни в Венесуэле
Коронавирус в России
Главе Минтруда РФ Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой предложили предоставлять родителям учеников младших классов оплачиваемый отпуск на время каникул, введенных из-за пандемии. Автором инициативы стала депутат Госдумы Елена Строкова.
Если россияне не будут соблюдать меры предосторожности, властям придется ужесточить ограничения, предупредила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. В Кремле, в свою очередь, говорят, что руководство страны пока не рассматривает возвращение к карантину. Против такого подхода выступает и ВОЗ. Представитель организации в России Мелита Вуйнович призвала воздержаться от жестких ограничений и сохранить социально-экономическую жизнь в стране.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Коронавирус в мире
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания сдали положительный тест на COVID-19. У первой леди страны болезнь протекает в легкой форме. У американского лидера, по данным СМИ, кашель и температура. Его отвезли в военный госпиталь имени Уолтера Рида, где он проведет несколько дней. Перед этим глава государства опубликовал видеообращение, в котором поблагодарил всех за поддержку.
Главными распространителями вируса являются дети и молодежь. К такому выводу пришли специалисты Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса. На эту аудиторию, как отмечается, приходится треть заражений, и именно она играет ключевую роль в передаче COVID-19 среди населения.
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