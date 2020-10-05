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Самое актуальное в Тюменской области на 6 октября. У жителя региона подозревают гаффскую болезнь, Тюмень может принять этап мировых лыжных гонок

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Чемпионат по лыжному спринту. Пермь, лыжи
Тюмень может принять финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава района подал в отставку — в тюменском доме отключили отопление — жителя тюменского села госпитализировали с подозрением на гаффскую болезнь — регион может принять Кубок мира по лыжам. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:

Глава тюменского района подал в отставку

В Тюмени замерзают дети и инвалиды

У тюменца подозревают гаффскую болезнь

Тюмень может принять финал Кубка мира

  • Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам может быть проведен в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации лыжных гонок ХМАО Дмитрий Крянин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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