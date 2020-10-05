Тюмень может принять финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам
Глава района подал в отставку — в тюменском доме отключили отопление — жителя тюменского села госпитализировали с подозрением на гаффскую болезнь — регион может принять Кубок мира по лыжам. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 6 октября — в обзоре URA.RU:
Глава тюменского района подал в отставку
- Глава управы Центрального округа Тюмени Владислав Черкашин ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы.
В Тюмени замерзают дети и инвалиды
- В Тюмени жильцы многоквартирного дома по адресу улица Гилевская, 5А, остались без отопления до января. В доме проживают маленькие дети, инвалиды, и роженица.
У тюменца подозревают гаффскую болезнь
- У жителя поселения Иземеть заподозрили гаффскую болезнь из-за употребления рыбы из Иземетского озера.
Тюмень может принять финал Кубка мира
- Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам может быть проведен в Тюмени. Об этом URA.RU рассказал вице-президент Федерации лыжных гонок ХМАО Дмитрий Крянин.
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