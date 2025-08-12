Компания VK Tech увеличила выручку до почти 7 млрд рублей за полгода

Доход разработчика корпоративного программного обеспечения (ПО ) VK Tech за первое полугодие 2025 года увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — он достиг 6,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании за первые полгода.
«VK Tech в первом полугодии 2025 года демонстрирует уверенный рост. Выручка увеличилась в 1,5 раза, а рекуррентная выручка удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил гендиректор компании Павел Гонтарев. Его слова приводятся в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении URA.RU.
Отмечается, что доля выручки увеличилась на 72,4%, чему способствовало, в том числе, расширение числа клиентов на 25%. Существенный рост также продемонстрировали и сервисы подписок — доходы по этому направлению удвоились благодаря расширению клиентской базы облачных решений. Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) увеличился в 2,7 раза и составил 0,7 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA достигла уровня 11%.
Рост наблюдается и по ключевым показателям продуктов компании: число пользователей сервисов продуктивности VK WorkSpace и бизнес-приложений выросло в 3,1 раза и достигло 20,4 тысячи. «Рыночная и технологическая зрелость наших продуктов обеспечивает высокие темпы роста и наращивает маржинальность, создавая базу для дальнейшего развития», — отметил Павел Гонтарев.
VK Tech специализируется на выпуске ПО для автоматизации бизнес-процессов и предлагает комплексную экосистему решений: облачную платформу, инструменты работы с данными, сервисы повышения продуктивности и бизнес-приложения. Ключевыми решениями компании выступают облачная платформа VK Cloud и сервисы для повышения продуктивности VK WorkSpace, на долю которых в первом полугодии 2025 года пришлось 70% общей выручки.
Ранее Гонтарев заявил, что доход разработчика VK Tech за первые три месяца 2025 года увеличился на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил 2,7 млрд рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.