Администрация Эрдогана отреагировала на идею отказа системы «все включено» в Турции

Администрация Эрдогана: предпочтения туристов стоят на первом месте
Администрация Эрдогана заявила что при изменении системы «все включено» будут учитываться предпочтения туристов
Администрация Эрдогана заявила что при изменении системы «все включено» будут учитываться предпочтения туристов

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана отреагировала на ранее выдвинутую идею об отказе от системы «все включено». Там заявили, что будут учитываться предпочтения туристов.  

«Любое решение по системе „все включено“ в турецких отелях будет учитывать предпочтения туристов, урон по туристической индустрии нанесен не будет», — сообщила администрация Эрдогана, передает РИА Новости. Также в администрации уточнили, что ранее озвученные предложения туристических ведомств по системе «все включено» еще не рассматривались.

Ранее расходились мнения, что визитную карточку турецкого отдыха, систему «все включено», заменят на систему «а-ля карт», при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть, с целью снизить количество пищевых отходов. Такая система, по некоторым утверждениям, способна нанести урон имиджу турецких отелей. Система «все включено» появилась в Турции еще в 90-х, однако начиная с 2023 года активно ставятся вопросы об ее пересмотре.

