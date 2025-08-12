Администрация Эрдогана отреагировала на идею отказа системы «все включено» в Турции

Администрация президента Турции Реджепа Эрдогана отреагировала на ранее выдвинутую идею об отказе от системы «все включено». Там заявили, что будут учитываться предпочтения туристов.
«Любое решение по системе „все включено“ в турецких отелях будет учитывать предпочтения туристов, урон по туристической индустрии нанесен не будет», — сообщила администрация Эрдогана, передает РИА Новости. Также в администрации уточнили, что ранее озвученные предложения туристических ведомств по системе «все включено» еще не рассматривались.
Ранее расходились мнения, что визитную карточку турецкого отдыха, систему «все включено», заменят на систему «а-ля карт», при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть, с целью снизить количество пищевых отходов. Такая система, по некоторым утверждениям, способна нанести урон имиджу турецких отелей. Система «все включено» появилась в Турции еще в 90-х, однако начиная с 2023 года активно ставятся вопросы об ее пересмотре.
