Путин хочет создать в России новый суд

В России по распоряжению президента может появиться новая судебная структура Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин согласился проработать идею создания в стране спецсуда по правам человека. Такую идею ему предложил один из участников совещания с членами Совета по правам человека.



«Ваша идея о создании российского суда по правам человека — это просто надо проработать. Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но сама по себе идея правильная», — заявил он во время совещания, трансляцию которого ведет канал «Россия 24».

Ранее стало известно, что регионы РФ до 2023 года лишатся конституционных судов. Законодательная инициатива, внесенная президентом РФ Владимиром Путиным, была принята в первом чтении 21 октября.